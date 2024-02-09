Китай на грани 3 9.02.2024, 20:33

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Как это повлияет на РФ и остальной мир.

Темпы роста экономики Китая замедляются уже не первый год, а после пандемии COVID-19 они стали особенно вялыми. В связи с этим все чаще звучат прогнозы о том, что Поднебесную ждут тяжелые времена, а, возможно, даже и крах. «Апостроф» выяснял, с чем связаны проблемы второй экономики мира и насколько они серьезны, как для самой КНР, так и для других стран, включая путинскую Россию.

Еще совсем недавно во всем мире – кто с восторгом, а кто с ужасом - следили за фантастическими успехами китайской экономики, и светлейшие умы человечества гадали, когда же она догонит и перегонит экономику США (по паритету покупательной способности экономика КНР первая с 2014 года). Однако в последнее время, пожалуй, с не меньшим азартом обсуждают проблемы, обрушивающиеся одна за другой на вторую экономику мира. И сегодня в отношении Китая звучат слова замедление, стагнация, кризис и крах.

Что же на самом деле происходит в китайской экономике, и действительно ли ей угрожает полномасштабный кризис?

По словам эксперта аналитического центра «Об’єднана Україна» Алексея Куща, как практически любая страна, Китай проходит различные этапы в своем экономическом развитии - рост, замедление, падение. Хотя как раз падения у него пока не было.

- Отличие китайской экономики от, например, американской, в том, что она включает в себя синтез частных и государственных механизмов регулирования, соответственно, это же проявляется в реакции на экономические циклы, - рассказывает Кущ. - То есть если в либеральной экономике все было бы отдано на откуп рынку, и все закончилось бы рецессией, то в Китае вероятность глубокой рецессии невысока, поскольку механизмы государственного стимулирования сглаживают экономический цикл и не допускают рецессию. В результате, те проблемы, которые в США привели бы к падению, в Китае вызывают просто замедление.

Одним из таких механизмов стимулирования является вливание значительных сумм в экономику через банковскую систему. К подобным средствам прибегают и власти других стран (можно, например, вспомнить программу «количественного смягчения» в США во время и сразу после «великой рецессии» 2008 года).

Однако Поднебесная традиционно впечатляет масштабами. Так в конце прошлого года Народный банк Китая для поддержки экономики простимулировал так называемые «политические банки», которые финансируют преимущественно утвержденные правительством программы, на триллионы юаней. Регулятор начал активно вливать средства в банковский сектор после начала пандемии COVID-19. Но в 2023 году, особенно в последние месяцы, суммы значительно выросли. Только в декабре чистое вливание составило 350 миллиардов юаней (около 50 миллиардов долларов). И на этом власти КНР явно не остановятся.

«Официальный Пекин не собирается сдаваться и уже анонсировал рост государственных расходов на поддержание внутреннего спроса. Они планируют стимулировать не только покупку недвижимости через ипотеку, но и автомобилей, бытовой техники, мебели, - рассказал в комментарии изданию экономист, бывший члена Совета Национального банка Украины Виталий Шапран. - Таким образом Пекин хочет заместить падение спроса на китайские товары во всем мире из-за высокой глобальной инфляции и бюджетного дефицита».

Старость - не радость

Но чем вызваны проблемы в экономике Китая? Одна из главных причин – падение мирового спроса на китайские товары и, как следствие, сокращение экспорта. Этот процесс начался не вчера, но его негативный эффект Поднебесная ощущает как раз сегодня. Власти КНР стараются решить эту проблему путем увеличения внутреннего потребления, в том числе за счет расширения кредитования. Но и здесь далеко не все гладко.

- Сектор потребления замедляет рост. В декабре годовое расширение розничных продаж снизилось с 10,1% до 7,4%. Кроме того, подрос уровень безработицы - в декабре индикатор достиг 5,1% против 5% месяцем ранее, - рассказывает аналитик компании "Центр биржевых технологий" (ЦБТ) Максим Орыщак. - Китайские потребители не торопятся тратить деньги, их активность низкая. Это выражается в отрицательной динамике цен. То есть в Китае сейчас дефляция 0,3% год к году. Это верный признак экономических проблем. Падение китайского рынка акций и банкротство одного из крупнейших застройщиков Evergrande (в конце января 2024 года суд принял решение о ликвидации компании) - прямое тому подтверждение.

Таким образом, значительные проблемы в экономике Китая связаны с сектором недвижимости, на который в последние годы приходилось до 25% всего ВВП страны. Кроме того, есть проблемы с фондовым рынком.

- Эти проблемы могут трансформироваться в проблемы с банками, - говорит Алексей Кущ. - Если США страдают от высокой инфляции, то в Китае сейчас появилась дефляция, а это - влияние сжатия внутреннего платежеспособного спроса.

Но в основе всех бед Китая демография. Из-за государственной политики «одна семья – один ребенок», которая осуществлялась в КНР в 1979-2015 годах, население Поднебесной изрядно постарело (кстати, Китай в 2023 году перестал быть мировым лидером по численности населения, уступив первенство Индии, в которой при этом проблемы старения нет). По прогнозам демографов, в ближайшие годы и даже десятилетия Китай продолжит дряхлеть, что негативно скажется на экономике страны.

Коснется всех

Однако ожидать, что уже прямо завтра произойдет обвал китайской экономики, не стоит. Скорее будет ее существенное замедление. Так, по прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), к 2028 году темпы роста китайского ВВП могут сократиться до 3,5%.

- А если будет 3%, все будут трубить, что в Китае колоссальный кризис, - отметил Алексей Кущ.

Действительно, для большинства развитых стран 3%-й рост был бы просто за счастье (ВВП США в 2023 году вырос на 2,5%, а в Германии вообще произошло падание на 0,7%). Но развивающимся странам такие темпы недостаточны, и для Китая это актуально в полной мере.

Поэтому даже если в Поднебесной просто произойдет существенное замедление, последствия этого, учитывая размеры ее экономики, ощутят все.

«Ее масштаб настолько велик, что кризис в КНР непременно спровоцирует мировой кризис. Никому не удастся от него увернуться», - говорит Максим Орыщак.

Наверняка не удастся т путинской России, которая после вторжения в Украину заметно сблизилась с Китаем. Но и катастрофическим это влияние не будет.

«Китай закупает в России сырье, и это с одной стороны, вроде как должно зависеть от экономической активности. Но пропускная логистическая способность поставок в Китай российских энергоресурсов намного ниже, чем возможный потолок сокращения спроса на них со стороны КНР», - объясняет Алексей Кущ.

В качестве примера он привел поставки российского газа по трубопроводу «Сила Сибири», которые в 2023 году были на уровне всего 23 миллиардов кубометров, что составляет крохотную долю от общего потребления этого ресурса Китаем.

Однако китайские товарищи будут требовать от Путина большего дисконта по ценам на газ, а также нефть и другие сырьевые ресурсы.

«И РФ будет вынуждена пойти на ценовой диктат Пекина, что, конечно же, негативно отразиться на российской экономике», - отмечает Виталий Шапран.

«Упадет спрос на энергоносители, а за ним упадут и нефтегазовые цены. Это лишит РФ значительной части экспортных доходов», - подытожил Максим Орыщак.