Мать экс-политзаключенной Ольги Токарчук задержали по уголовному делу 9.02.2024, 21:12

Ирина и ольга Такарчук

Сама Токарчук с детьми и отцом уехала из Беларуси.

Бывшая политзаключенная Ольга Токарчук рассказала «Весне» о том, как задерживали ее мать, 63-летнюю пенсионерку Ирину Токарчук, во время массового рейда силовиков на родственников политзаключенных 23 января.

«В 7.30 утра ко мне в квартиру пришли два кагэбэшника в гражданской форме одежды, — говорит Ольга Токарчук. — Был поверхностный обыски. Забрали мой телефон, позвали понятых, составили протокол. Дети (дочке — 6 лет, сыну — 10) напугались».

Ольгу Токарчук забрали на допрос в КГБ, где спрашивали о Е-доставке.

«На вопрос: «Вы что-то знаете?» Я сказала: «Не в курсе, я блогер, у меня есть подписчица, она решила помочь — вот помогала. Ничего больше я не знаю». Посмотрели телефон, выписали доставки, которые были у меня. Ближе к обеду сказали: «Мы сейчас поедем к маме».

Разрешили ей позвонить по громкой связи, сказать, что к ней едут. И они приехали к ней уже полностью подготовлены. Задавали конкретные вопросы, попросили написать явку с повинной. Маму забрали в КГБ, я тоже еще была там. Меня предупредили, что привезли маму.

Мне тоже предложили написать явку с повинной, я говорю: «В чем мне виниться? Что мне подписчик помогал колбасой?» Они: «Напиши чистосердечное признание, что ты раскаиваешься и больше не будешь брать колбасу у подписчика».

У меня забрали телефон с сим-картой и где-то в половине девятого вечера отпустили. Мама осталась там. Потом уже сказали, что мама задержана. Маму катали из Окрестина в СИЗО положенные три дня. Нам удалось передать ей какие-то вещи».

На следующий день следователь позвонил отцу Ольги Токарчук и сказал приехать в качестве свидетеля по делу его жены Ирины Токарчук. Отец Ольги отказался от дачи всех показаний. У него забрали телефон.

«На третий день маминого ареста и меня вызвали свидетелем по маме. Я тоже отказалась от дачи показаний. Спросила: «Где мой телефон?» Сказали, что еще у следователя», — рассказывает Ольга.

В этот же день мы узнали, что против мамы возбудили уголовное дело. Нет гарантии, что и на меня с отцом не заведут уголовных дел».

За сутки было принято решение относительно выезда: Ольга Токарчук с детьми и отцом сейчас в безопасности.

«У меня в Беларуси осталась одна сестра, а на ней — бабушка с инвалидностью (папина мама) и мама, которая на данный момент в тюрьме Жодино.

Когда я еще после своего освобождения все-таки морально готовилась к тому, что, может быть, надо будет бежать (и то в итоге я оказалась морально не готова), то для папы мир рухнул внезапно. Он оставил все: квартиру, машину, собаку, свою маму, друзей и, главное, свою жену, которая в тюрьме «за колбасу и макароны». Сейчас он в таком состоянии, что сложно передать».

На сегодняшний день Ирине Токарчук предъявили обвинение по части 2 статьи 361-4 Уголовного кодекса («содействие экстремистской деятельности»).

«Мама всегда делала так, чтобы я не исчезала с повестки дня и была на слуху у людей [во время моего заключения], и мне очень важно, чтобы люди знали и о ней. Она — наш герой! Человек, который всю жизнь жил и делал по совести! Мы ей очень гордимся и бесконечно ее любим!», — говорит Ольга Токарчук.