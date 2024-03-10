Путин готовит для россиян «что-то серьезное» 10.03.2024, 3:10

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Иван Яковина

«Сюрпризы» организуются к «выборам».

Если в РФ и планируется что-то серьезное, то за этим стоит сам Путин и спецслужбы, заявил журналист Иван Яковина.

Журналист заверил, что без ведома главы Кремля массовых волнений в России быть не может, поскольку все запуганы и бояться необратимых последствий.

Первым делом политический обозреватель опроверг предположение о том, что в РФ готовят массовые акции: «Готовится что-то очень серьезное. Что именно готовится, мы не знаем. Американцы или экстремисты. Какие там экстремисты, когда Навального убили, всех пересажали и уже охотятся на каких-то поэтов и городских сумасшедших, которые там что-то на заборах пишут».

Затем Иван Яковина объяснил, что, если в РФ что-то и готовится, то только с ведома Путина и привел аргументы в пользу своих слов: «Я так понимаю, что американцы не хотят окончательно портить отношения с Путиным и обвинять его в том, что это он готовит какой-то теракт или нападение. В общем, на мой взгляд, совершенно понятно, что серьезную, боевую операцию внутри Москвы могут провести только люди Путина и только по его приказу, потому что мы уже видели, что Путин не чужд проведению предвыборных терактов. Он именно так к власти пришел в 1999 году: в Москве и Волгодонске Фсбшники устроили взрывы в жилых домах, чтобы обвинить в этих взрывах потом каких-то левых чеченцев».