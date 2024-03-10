В Беларуси обанкротилась сеть магазинов детской одежды 1 10.03.2024, 13:42

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Компанией владела гражданка Украины.

Экономический суд Минска возбудил производство по делу о банкротстве компании «Суомитрейд». Она развивала собственную сеть магазинов детской одежды SuomiKids. На это обратило внимание издание Office Life.

Компания задолжала кредиторам около 1,9 млн рублей, следует из решения суда. Раньше в сеть входило шесть магазинов, она также развивала онлайн-торговлю. Она импортировала в Беларусь детскую одежду таких брендов, как Reima, Lassie, Kerry, Superfit, Boboli и других. У фирмы были также планы по развитию собственного бренда bOOber.

В январе этого года в магазине сети, который находится в торговом центре Dana Mall, объявили финальную распродажу.

В 2021 году «Суомитрейд» вышла на рынок токенов. Компания рассчитывала привлечь в развитие бизнеса 200 тыс. рублей и 100 тыс. долларов, пишет издание. Но в марте 2023-го владелец компании (как следует из данных суда, это гражданка Украины Анастасия Малюская) начал процедуру ликвидации. В Finstore в январе рассказали, что «Суомитрейд» числится в списке эмитентов, которые не исполнили свои обязательства перед инвесторами по выпущенным токенам. Кроме того, компания должна бюджету более 328 тыс. рублей.

Ранее стало известно о том, что с финансовыми трудностями столкнулся ритейлер «Буслiк». Осенью компания сообщала о том, что у сети более 40 магазинов, а в январе 2024-го их осталось всего 14. Ее выручка падала в течение всего года.