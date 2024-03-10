Только дорожают с годами: какие авто не стоит продавать
- 10.03.2024, 14:48
Некоторые модели со временем переходят в разряд раритетов и коллекционных редкостей.
Традиционно авто теряет значительную часть своей стоимости, как только выедет за пределы салона, и со временем продолжает дешеветь. Но продолжается так до определенного момента. Некоторые модели со временем переходят в разряд раритетов и коллекционных редкостей.
Какие модели скоро окажутся в этом списке, рассказало издание avtosota.com.
Оно собрало два десятка автомобилей 1994 года выпуска. То есть те, которым в этом году исполняется 30 лет. Причем в список попали как массовые машины, так и редкие спорткары.
Владельцам перечисленных авто эксперты не советуют продавать их прямо сейчас. Вскоре они значительно прирастут в цене и станут объектом интереса для коллекционеров, которые начнут предлагать за них приличные деньги. Особенно если машина находится в хорошем состоянии и выглядит неплохо. Итак, вам не стоит спешить с продажей, если вы являетесь владельцем:
Volkswagen Polo 3 поколения (6N);
Toyota RAV4 1 поколения (XA10);
Skoda Felicia;
Renault Laguna 1 поколения;
Peugeot 306 в кузове кабриолет;
Peugeot 205 Sacre Numero;
Opel Omega;
Mercedes-Benz E-Class (W210);
Jeep Cherokee XJ;
Jaguar XJ;
Alfa Romeo 145;
Audi RS2;
Audi A4(B5);
Audi A6(C4);
Audi S6(C4);
Audi A8(D2);
BMW 7-Series (E38);
Ferrari F355;
Citroen Evasion;
Форд Скорпио.