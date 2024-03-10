«Выезжая из Москвы, видишь, что люди уже не так счастливы» 2 10.03.2024, 16:08

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Известный футболист рассказал, как и почему изменились настроения россиян.

Экс-игрок «Сельты» и сборной России Александр Мостовой рассказал о сегодняшнем настроении россиян на фоне полномасштабного вторжения РФ в Украину. Также он признался, что в РФ надо быть осторожным, говоря о войне.

Соответствующий комментарий Мостового приводит испанское издание AS. Бывший спортсмен заметил, что россияне уже не так счастливы как раньше. Это заметно, выезжая из Москвы.

— Изменилась ли атмосфера в России после начала войны в Украине?

– Да, это было довольно заметно с самого начала. В Москве чуть меньше, потому что это огромный город, создающий свой космос, но выезжая из города, видишь, что люди уже не так счастливы, как раньше.

— Какое чувство у людей на улице?

— Большинство устало от этого конфликта. Они хотят жить мирно и без проблем.

При этом 55-летний экс-футболист «Сельты» согласился с утверждением, что сейчас в РФ нельзя свободно высказывать свое мнение

«Нужно быть очень осторожным с тем, что говоришь», - подытожил Александр.