Мощный пожар в районе промзоны в Санкт-Петербурге попал на видео 3 10.03.2024, 16:55

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Над городом вздымаются клубы черного дыма.

Крупный пожар произошел сегодня в районе промышленной зоны на Волхонском шоссе в Санкт-Петербурге, сообщают росСМИ. На кадрах с места происшествия видно, что над городом вздымаются клубы черного дыма.

По данным журналистов, огонь охватил здание по адресу Волхонское шоссе, дом 4. Там располагается территория областной производственной зоны Горелово. На месте пожара пострадали 2 человека, они госпитализированы.