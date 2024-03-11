Белорус Егор Шарангович обновил рекорд по результативности в НХЛ 11.03.2024, 9:16

На счету хоккеиста уже 47 бомбардирских баллов.

Белорус Егор Шарангович обновил рекорд по результативности в НХЛ. Сегодня ночью в матче против «Каролины» Национальной хоккейной лиги он забросил свою 27-ю шайбу в сезоне.

Учитывая 20 голевых пасов, сейчас у белоруса на счету 47 бомбардирских баллов (27+20).

За весь сезон 2021-2022 (а тогда Егор играл за «Нью-Джерси Дэвилз») у него было 46 бомбардирских баллов (24 шайбы + 22 голевые передачи).

В прошлом сезоне у Шаранговича было всего 30 очков (13+17), столько же в первом сезоне в НХЛ (2020-21) — 30 (16+14).

А в этом сезоне еще 18 игр впереди.

Вот только с общей игрой у «Калгари» беда. Команда проиграла «Каролине» 2:7 и занимает 11-е место в Западной конференции, отставая от зоны плей-офф на восемь очков. Шансы попасть в Кубок Стэнли невелики.

«Вашингтон Кэпиталз» Алексея Протаса отстает от зоны плей-офф на три очка.