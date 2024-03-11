Странный зверь: Tesla показала двухместную версию Model Y 2 11.03.2024, 12:00

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Грузовой объем автомобиля при этом вырос.

Tesla разработала двухместную модель Y, чтобы выйти на французский рынок коммерческих автомобилей, где большинство из 6,3 миллиона зарегистрированных авто оснащены дизельными двигателями, подтвердил старший менеджер по работе с клиентами Tesla Клемент Маге в LinkedIn.

В этой модели уменьшили количество мест до двух, убрав задний ряд кресел и доработав отделку багажного отсека. Грузовой объем автомобиля при этом вырос, но незначительно — всего на 117 литров. В то же время автомобиль получил больший (по сравнению с Y Grande Autonomie с километров на полном заряде. Оснащена) запас хода — 565 километров.

«Двухместная Y обеспечивает вместимость для хранения 2158 литров и предлагает автономность до 565 километров (цикл WLTP). Эта модель подлежит налогообложению как легковое транспортное средство. Model Y можно будет увидеть эксклюзивно в наших различных магазинах во Франции», — рассказал Маге и показал фото обновленной модели.

Благодаря внесению этих изменений компания смогла воспользоваться лазейкой во французском законодательстве и не платить налог на добавленную стоимость.