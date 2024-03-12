С 14 марта в Польше вступают в силу изменения в ПДД 3 12.03.2024, 11:21

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Белорусским автомобилистам в Польше на заметку.

С 14 марта в Польше вступает в силу новая редакция правил дорожного движения. Она значительно ужесточает наказание за пьяное вождение — вплоть до конфискации автомобиля, отмечает MOST.

У кого могут конфисковать машину

Конфисковывать машину в доход государства будут, если концентрация алкоголя в крови водителя превысит 1,5 промилле. А если пьяный водитель станет виновником ДТП, то автомобиль конфискуют, если содержание алкоголя превысит 1,0 промилле. Кроме того, конфискация будет возможна (хотя и необязательна), если ДТП спровоцирует водитель с 0,5-1,0 алкоголя в крови.

Также конфисковать машину смогут у водителей, которые скрылись с места ДТП (и в этом случае невозможно определить, был ли водитель пьян и насколько) или попались повторно.

Аналогичные подходы будут применяться, если водитель находится под воздействием психотропов или других запрещённых веществ.

Решение о конфискации будет принимать суд, принимая во внимание историю правонарушений, а также то, как потеря автомобиля скажется на профессиональной и личной жизни нарушителя.

Когда конфискация невозможна

Если машина значительно повреждена или уничтожена в результате ДТП (то есть конфисковать у владельца нечего), то с водителя взыщут эквивалент её стоимости на момент до аварии. Так же поступят, если находившийся за рулём водитель не является владельцем транспортного средства.

Сложнее обстоит дело, если нарушитель попался пьяным за рулём служебного транспорта при выполнении профессиональных обязанностей. Поскольку стоимость служебных автомобилей может быть несоразмерно высока (например, если речь идёт о грузовом транспорте или спецтехнике), то на водителя может быть наложен штраф в фиксированной сумме — от 5 тыс. до 60 тыс. злотых. Средства будут направлены в Фонд помощи жертвам и постпенитенциарной помощи.

Ужесточением наказаний в Польше пытаются бороться с одной из основных угроз безопасности дорожного движения — пьянством. По статистике полиции, более 7% всех ДТП в Польше совершается с участием нетрезвых водителей.