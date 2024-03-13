Литовские таможенники изъяли на границе с Беларусью первый автомобиль с российскими номерами 3 13.03.2024, 9:35

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Audi Q7 стоит почти 42 тысячи евро.

Литовские таможенники в пункте пропуска «Медининкай» (сопредельный белорусский — «Каменный Лог») задержали первый легковой автомобиль с российскими номерами, пишет Delfi.

Зарегистрированный на россиянку Audi Q7 пересекал пункт пропуска около 23.00 11 марта. Автомобилем управлял гражданин Молдовы. Мужчина ехал из Литвы в Беларусь. Водитель пояснил таможенникам, что ничего не знал о введенных Евросоюзом ограничениях.

Водителя ознакомили с действующими с 11 марта 2024 года правилами и проинформировали, что его ждет штраф и конфискация автомобиля. На мужчину составили протокол об административном правонарушении.

Автомобиль стоимостью 41 690 евро изъят. Скорее всего, легковушка будет конфискована и передана для нужд Украины, сообщает Delfi.

Напомним, с 11 марта в Литве и в других странах Евросоюза (ЕС) не должно остаться автомобилей с российскими номерными знаками. До понедельника эти автомобили должны были покинуть территорию ЕС. С 11 марта владельцы автомобилей с российскими номерами будут считаться нарушителями требований законодательства, и в отношении них будет применяться ответственность — штраф или конфискация автомобиля.

Литва выполняет санкционные требования Совета Европы, которыми разрешалась регистрация въехавших автомобилей до 19 декабря прошлого года. С 11 марта этого года зарегистрированные в России автомобили не могут находиться на территории Литвы или к этому времени должны быть перерегистрированы. Исключение применяется к гражданам России, следующим на зарегистрированных в России транспортных средствах транзитом в Калининградскую область или из нее по упрощенному транзитному документу (УТД). Такой транзит через территорию Литвы не может длиться более 24 часов. Во время проезда транзитом в транспортном средстве должен находиться его владелец.