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В Солигорске один водитель ехал на зеленый, а другой почему-то решил двинуться на красный

  • 13.03.2024, 10:52
В Солигорске один водитель ехал на зеленый, а другой почему-то решил двинуться на красный

Происшествие попало на видео.

Читатель «Онлайнера» по имени Дмитрий на днях ехал по солнечному Солигорску и едва не попал в аварию при проезде перекрестка. Ситуация произошла на пересечении улицы Заслонова и бульвара Шахтеров.

Дмитрий проезжал перекресток на зеленый сигнал светофора и вдруг увидел, что слева наперерез уверенно едет белый Renault. «Я его увидел в последний момент, но, к счастью, столкновения удалось избежать, — сообщил нам мужчина. — При просмотре видео заметил, что эта машина стояла на светофоре в ожидании разрешающего сигнала, но в итоге поехала раньше времени. Может, это из-за солнца...»

Вырулить Дмитрию удалось чудом. Похоже, и Renault в последний миг успел затормозить. В самом начале видео показано, что французская легковушка действительно стоит перед светофором, а потом почему-то начинает движение.

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