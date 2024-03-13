«Это дом где снимался фильм «Пила»: под Столином заметили необычную локацию

«Это дом где снимался фильм «Пила»: под Столином заметили необычную локацию1
- 13.03.2024, 12:52
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Пользователи Tik-Tok посчитали, что она является иллюстрацией ко многим фильмам.
Белорус опубликовал в Tik-Tok видеосъемку необычной локации находящейся в Столинском районе. Пользователи посчитали, что она является иллюстрацией ко многим фильмам, пишет telegraf.news.
Площадка, усеянная сечкарнями, старыми автомобилями и инсталляциями из старых велосипедов и прочего металлолома вызвала множество ассоциаций у пользователей соцсети.
«Безумного Макса новую часть снимают?», — иронично поинтересовался один из комментаторов.
«Это дом где снимался фильм «пила», — высказал свою версию ещё один пользователь.
«Чернобыль», — кратко резюмировал еще один зритель.
Многие сразу же определили геолокацию площадки, которая, как оказалось, находится в деревне Ремель Столинского района. Кое-кто даже поделился некоторыми сведениями об авторе декораций. По информации из комментариев, к их возведению причастен некий белорус, который «жил в Австрии и занимался там мотокроссом».
За три дня видео собрало более 60 тысяч просмотров.
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