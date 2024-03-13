Россияне начали массово скупать украинские паспорта на черном рынке 14 13.03.2024, 14:01

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В чем причина?

Российские релоканты и жители СНГ начали покупать поддельные украинские паспорта и другие документы на черном рынке.

Как сообщает «Фонтанка», в интернете появилось огромное количество предложений о покупке паспорта гражданина Украины, загранпаспорта, свидетельства о рождении и других документов этой страны. Цены на документы варьируются от нескольких тысяч рублей до $10 тыс. долларов. Продавцы обещают биометрический паспорт Украины и «абсолютно чистые» внутренние документы со всеми необходимыми отметками.

«Паспорт изготавливается из оригинальных бланков. Заносим по связям данные в госреестр, вы получаете ИНН и свидетельство о рождении, которое тоже занесено в реестр ЗАГСа. Серия и номер паспорта наносится перфорационным принтером. На страницах будут стоять все необходимые штампы. В итоге вы получаете подлинный документ», — цитирует издание одно из объявлений о покупке документа.

Автор расследования связалась с нелегальными продавцами под видом релокантки, проживающей в Грузии. Согласно легенде, в России на девушку составили протоколы о «дискредитации армии» и за всевозможные митинги, поэтому ей необходим документ для получения вида на жительство в стране Евросоюза.

В итоге расследователю пришло три предложения: биометрический паспорт за $9 тысяч, поддельное свидетельство о рождении и украинский загранпаспорт за €2350, а третий продавец предложил полный пакет документов. В последнем предложении торговец цену не назвал, но потребовал предоплату в тысячу долларов. Выяснилось, что мужской паспорт дешевле женского, а жители Турции и Сирии постоянно пользуются подобными услугами для получения вида на жительство в странах ЕС.

«Фонтанка» связалась смогла найти обладательницу поддельных документов, которая переехала по ним в Латвию и получить ВНЖ. За $2,5 она получила украинский загранпаспорт и свидетельство о рождении. Документы ей прислали на почту через несколько недель после оплаты. Найти продавцов фальшивых документов ей помогли знакомые.

«Перебиралась с потоком украинских беженцев. Сказала, что паспорт потеряла в дороге. Разговор с пограничниками был самым страшным. Но ничего, проверили, пропустили», — рассказала она, однако в последствии удалила все сообщения из-за опасений за свою безопасность.

Миграционный юрист Анна Адаевская сообщила, что подделать биометрический паспорт невозможно, но пересечь границу по другим поддельным документам вполне реально.«В странах постсоветского пространства все покупается за деньги, по знакомствам. То, что недопустимо бывает у нас в России, в Молдове, Казахстане, на Украине — более чем», — отметила она.

Юрист добавила, что подлинность свидетельства в украинских госорганах проверить сложно, так как те не отвечают на российские запросы, однако можно пересечь границу Евросоюза, заявив, что внутренний паспорт был утерян, зато есть свидетельство о рождении и загранпаспорт. Такой вариант вполне реальный, особенно если пересекать границу в потоке беженцев, отмечает юрист.

В свою очередь, другой миграционный юрист Роман Степанов заявил РБК, что в его практике подобная ситуация не встречалась, а украинские документы в РФ «проверяют буквально под лупой». Он отметил, что в Европе проверять документы будут очень плотно, и подобные истории с фальшивыми паспортами могут быть штучными.

Независимый миграционной эксперт и демограф Игорь Ефремов добавил, что до 2022 года по поддельным документам можно было получить гражданство Молдовы, но не Украины.

Украина и Евросоюз подписали соглашение о введении безвизового режима в весной 2018 года. Украинцы могут въезжать без визы во все страны Шенгенской зоны при наличии биометрических паспортов.