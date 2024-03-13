Adidas сообщил о первых убытках за 30 лет 1 13.03.2024, 20:39

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Названа главная причина.

Немецкий гигант спортивной одежды Adidas 13 марта зафиксировал первые годовые убытки за последние 30 лет. Компания предупредила, что продажи в Северной Америке снова упадут, поскольку ритейлеры спортивной одежды в США имеют большие запасы, пишут Retaildetail и Reuters.

Показатели компании упали с €612 млн прибыли в 2022 году до €75 млн убытков в 2023-м. Такое резкое падение произошло после того, как в октябре 2022 года Adidas разорвал сотрудничество с рэпером Канье Уэстом, остановив продажи высокодоходной линейки кроссовок Yeezy.

В 2023 году генеральный директор Бьорн Гульден возобновил продажи кроссовок Yeezy, чтобы продать остатки запасов, одновременно стремясь повысить популярность таких продуктов, как кроссовки Samba и Gazelle, и улучшить отношения с ритейлерами. С тех пор, как он вступил в должность в январе 2023-го, акции Adidas начали подниматься в цене, опережая Nike и Puma.

Продажи одежды упали на 13% в четвертом квартале, в то время как продажи обуви выросли на 8%. Adidas делает большую ставку на винтажные модели, используя тренд на низкие кроссовки.

В целом продажи упали на 5% – до €21,4 млрд, преимущественно из-за негативного влияния валютных курсов. Особенно неутешительными были продажи в Северной Америке: США боролись со снижением спроса и затовариванием магазинов, что привело к падению продаж на 16% в прошлом году. В четвертом квартале продажи упали еще на 21%.

Из-за кризиса в Красном море Adidas зафиксировал задержки отгрузок на две-три недели. Финансовый директор Харм Ольмайер заявил, что это может повлиять на оборотный капитал, если перебои будут продолжаться и дальше.

Adidas ожидает, что его доходы от основного бизнеса – за исключением Yeezy – возрастут в 2024 году по меньшей мере на 10% во втором полугодии.

Также компания ожидает более сильного возобновления бизнеса в Китае, в том числе роста продаж двузначными темпами после увеличения на 8% в 2023 году.