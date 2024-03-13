Мошенники в Беларуси активизировались перед сезоном переобувки 13.03.2024, 21:22

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Супруги хотели купить дешевые шины, но лишились денег.

Семейная пара из Молодечно решила купить зимние шины через соцсети. Наткнулись на подозрительно дешевое предложение. Что было дальше — рассказали в областной милиции.

— Интернет-магазин gear.tire.by предлагал приобрести четыре шины за 370 рублей. Мужчина решил оформить заказ, предварительно договорившись с продавцом на 50% предоплату. Отправить деньги за шины было испытанием для супругов: пара три раза пыталась перечислить средства, однако оплата никак не проходила. После нескольких неудачных попыток одна из предложенных магазином карт все же прошла, подарив таким образом злоумышленникам 185 рублей, — поделились подробностями в УВД Миноблисполкома.

Товар, по словам продавца, должны были доставить молодечненцам уже вечером. Однако они нашли статью в интернете, где рассказывалось, что магазин берет предоплату, но не передает товар. Супруги сразу же обратились в милицию.

К слову, в конце прошлого лета мы рассказывали о шинных мошенниках в Instagram. Большое количество подписчиков у страницы не является показателем того, что продавец надежен.