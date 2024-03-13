закрыть
13 марта 2024, среда, 22:30
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Мошенники в Беларуси активизировались перед сезоном переобувки

  • 13.03.2024, 21:22
  • 1,044
Мошенники в Беларуси активизировались перед сезоном переобувки

Супруги хотели купить дешевые шины, но лишились денег.

Семейная пара из Молодечно решила купить зимние шины через соцсети. Наткнулись на подозрительно дешевое предложение. Что было дальше — рассказали в областной милиции.

— Интернет-магазин gear.tire.by предлагал приобрести четыре шины за 370 рублей. Мужчина решил оформить заказ, предварительно договорившись с продавцом на 50% предоплату. Отправить деньги за шины было испытанием для супругов: пара три раза пыталась перечислить средства, однако оплата никак не проходила. После нескольких неудачных попыток одна из предложенных магазином карт все же прошла, подарив таким образом злоумышленникам 185 рублей, — поделились подробностями в УВД Миноблисполкома.

Товар, по словам продавца, должны были доставить молодечненцам уже вечером. Однако они нашли статью в интернете, где рассказывалось, что магазин берет предоплату, но не передает товар. Супруги сразу же обратились в милицию.

К слову, в конце прошлого лета мы рассказывали о шинных мошенниках в Instagram. Большое количество подписчиков у страницы не является показателем того, что продавец надежен.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Стерхам срочно требуется вождь
Стерхам срочно требуется вождь Владимир Халип
Доктрина Макрона
Доктрина Макрона Андрей Пионтковский
Нужен еще и огонь
Нужен еще и огонь Гарри Каспаров
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко