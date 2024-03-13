Соболенко завершила выступление на турнире в Индиан-Уэллсе 13.03.2024, 23:39

Арина Соболенко

Вторая ракетка мира проиграла на стадии 1/8 финала.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко неудачно выступила на престижном турнире категории WTA-1000 в американском Индиан-Уэллсе. Вторая ракетка мира проиграла на стадии 1/8 финала.

Белоруска начала выступление с очень трудной победы над американкой Пейтон Стернс (64-й номер рейтинга в одиночном разряде) — 6:7, 6:2, 7:6. Затем Соболенко была сильнее британки Эммы Радукану (250) — 6:3, 7:5. А 13 марта в 1/8 финала Арина уступила в трех сетах американке Эмме Наварро (23) — 3:6, 6:3, 2:6.

Это уже второй неудачный турнир подряд для Соболенко после победы в Открытом чемпионате Австралии. 20 февраля в Дохе сильнейшая беларусская теннисистка проиграла в своем первом же матче.

В Индиан-Уэллсе также выступала Виктория Азаренко (30). Она пропускала первый круг, а в матче второго раунда уступила еще одной представительнице США Каролин Долехид (51) — 5:7, 6:2, 3:6.