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Командир РДК анонсировал «сюрпризы» на территории РФ

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  • 14.03.2024, 16:30
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Командир РДК анонсировал «сюрпризы» на территории РФ

Что обещает?

Командир «Русского добровольческого корпуса» (РДК) Денис Никитин аносирует «новые яркие операции» на территории Российской Федерации.

Об этом командир русского добровольческого батальона озвучил в интервью УП.

«Мы немного изменили формат: были захды, но небольших диверсионных групп. Во-вторых, год еще только начался, и вполне возможно, мы удивим вас новыми яркими операциями. Также надо понимать, что со времени прошлогодних рейдов мы очень увеличились, и мне как командиру было важно уделить внимание внутреннему развитию подразделения», - рассказал Никитин.

В то же время командир РДК подчеркнул, что Минобороны РФ работает над ошибками и за прошлый год выстроило гораздо более серьезные укрепления, рвы. Постоянно работают дроны. Также даже установили сейсмодатчики, реагирующие на вибрации почвы.

«И эти силы, которые стоят сейчас вдоль границы, откуда-то надо было взять: либо мобилизовать, либо забрать из уже воюющих подразделений. И то, и другое является дополнительным напряжением для системы под названием Российская Федерация. Поэтому даже в этом плане мы свое задание выполнили», - заметил он.

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