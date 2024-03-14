Командир РДК анонсировал «сюрпризы» на территории РФ 2 14.03.2024, 16:30

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Что обещает?

Командир «Русского добровольческого корпуса» (РДК) Денис Никитин аносирует «новые яркие операции» на территории Российской Федерации.

Об этом командир русского добровольческого батальона озвучил в интервью УП.

«Мы немного изменили формат: были захды, но небольших диверсионных групп. Во-вторых, год еще только начался, и вполне возможно, мы удивим вас новыми яркими операциями. Также надо понимать, что со времени прошлогодних рейдов мы очень увеличились, и мне как командиру было важно уделить внимание внутреннему развитию подразделения», - рассказал Никитин.

В то же время командир РДК подчеркнул, что Минобороны РФ работает над ошибками и за прошлый год выстроило гораздо более серьезные укрепления, рвы. Постоянно работают дроны. Также даже установили сейсмодатчики, реагирующие на вибрации почвы.

«И эти силы, которые стоят сейчас вдоль границы, откуда-то надо было взять: либо мобилизовать, либо забрать из уже воюющих подразделений. И то, и другое является дополнительным напряжением для системы под названием Российская Федерация. Поэтому даже в этом плане мы свое задание выполнили», - заметил он.