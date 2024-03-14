Белорусы скупают новые автомобили 3 14.03.2024, 21:48

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Какие марки в топе.

За первый месяц нового года белорусы купили 1882 новых автомобиля. Это больше, чем в январе 2023-го, но меньше, чем в декабре. Что происходит на авторынке?

Такие бренды как Kia, Renault, Hyundai, Toyota, Nissan давно перестали быть в топах продаж, поскольку бренды ушли с российского и беларусского рынков. На их места пришли китайские бренды — теперь Geely и Lada уверенно занимают первое и второе места, третье место заняла новинка Dongfeng.

Продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в Беларуси в феврале 2024 года составили 2699 авто и выросли на 32% по сравнению с январем, сообщила Беларусская автомобильная ассоциация.

«Этому способствовало появление в продаже большого количества новых китайских марок авто, развитие беларусского локального производства, а также тот факт, что кредиты на авто вновь стали более доступными», — говорят специалисты БАА.

Однако по сравнению с декабрем прошлого года, продажи упали. Показатель продаж все еще один из худших за последние 10 лет.

Цены на новые автомобили вырастут

Перспективы беларусского авторынка зависят от Китая, поскольку китайские бренды стали доминирующими на рынке. При этом цены за прошлый год на новые авто не выросли, хотя в соседней России цены пошли вверх.

«Есть несколько факторов, которые обеспечили стабильность цен. Рынок продаж легковых автомобилей высоко конкурентный, здесь действуют не административные ограничения, не законодательно определенные наценки, а конкуренция субъектов хозяйствования в условиях доминирования игрока с долей 72%, владельческий контроль на который осуществляет государство («БЕЛДЖИ»). И этот контроль влияет на цены. Остальным 28% оставалось либо этот рынок покинуть, либо выстраивать ценообразование в соответствии с нашим лидером», — объясняет руководитель ассоциации БиЮСергей ВариводаБ/иЮ.

В первом полугодии 2024 года цены на новые авто в Беларуси могут вырасти в пределах 5% — при условии стабильной экономики, предполагают автодилеры.