Легион «Свобода России» показал уничтожение комплекса «Муром-П» кремлевских войск 15.03.2024, 16:57

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Видео.

В Сети появилось видео уничтожения очередного вражеского комплекса «Муром-П», с помощью которого оккупанты вели наблюдение за территорией. Цель ликвидировали россияне-добровольцы, которые вместе с Силами обороны Украины борются с кремлевским режимом.

Как пишет obozrevatel.com, ролик 15 марта обнародовал Легион «Свобода России» на своем канале в Telegram. Вместе с оборудованием «Мурома-П» воины ударили по антеннам радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы войск РФ.

Вражескую технику защитники обнаружили на многоэтажном здании. Антенны стояли на крыше, а камера «Мурома-П» была установлена в окне.

Удары были нанесены с помощью дронов. «Надо было лучше прятать», – пошутили в Легионе «Свобода России».

Где и когда был снят ролик, не уточняется. «Превратили путинский комплекс дальнего визуального наблюдения «Муром-П» и антенны РЭР/РЭБ в кучу металла. Работаем дальше!» – написала пресс-служба.