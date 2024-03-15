Егор Шарангович вышел на второе место по голам среди белорусов в истории НХЛ за один сезон 15.03.2024, 23:01

Егор Шарангович

Хоккеисту остался один гол до повторения рекорда.

Белорусский нападающий «Калгари» Егор Шарангович отметился шайбой в матче против «Вегаса» (4:1), сообщает hockey.by.

Это 28-я шайба Егор в сезоне 2023/24. Шарангович занимает второе место по голам среди белорусов за один сезон в истории НХЛ. Больше забросил Михаил Грабовский в сезоне 2010/11, когда выступал за «Торонто». На счету Грабовского было 29 шайб.

На третьем месте по голам за один сезон находится Андрей Костицын («Монреаль», 2007/08) – 26 шайб. Четвертое место также принадлежит Егору Шаранговичу («Нью-Джерси», 2021/22) – 24 гола. Замыкает пятерку Михаил Грабовский («Торонто», 2011/12) – 23 шайбы.