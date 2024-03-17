Егору Шаранговичу удалось набрать 50 очков за сезон в НХЛ 1 17.03.2024, 10:02

Он сделал это пятым среди белорусов.

Нападающий «Калгари Флэймз» Егор Шарангович стал пятым белорусом, который набрал 50 очков в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги за сезон.

В последнем матче своей команды против «Монреаль Канадиенс» Шарангович отметился голевой передачей. Теперь на его счету 28 голов и 22 ассистентских балла в текущем чемпионате.

«Калгари» победил «Монреаль» (5:2) и после 67 игр занимает 11-е место в Западной конференции НХЛ. Отставание от зоны плей-офф — 6 очков.

Напомним, в регулярном чемпионате команды проводят по 82 матча.

До Шаранговича 50 и больше очков за сезон набирали четыре белоруса. Лучший результат принадлежит Михаилу Грабовскому. В сезоне-2010/11 он заработал 58 (29+29) баллов за результативность в составе «Торонто». За Грабовским идет Андрей Костицын, который в сезоне-2007/08 отметился 53 (26+27) очками за «Монреаль». Владимир Цыплаков, играя за «Лос-Анджелес», в сезоне-1997/98 набрал 52 (18+34) очка. Наконец, Сергей Костицын, младший брат Андрея, в сезоне-2010/11 добыл 50 (23+27) очков в форме «Нэшвилла».