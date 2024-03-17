В лиге, где играет Месси, забили невероятный гол с помощью ветра 17.03.2024, 16:54

Фото: Jamie Sabau-USA TODAY Sports

Бешеная концовка матча.

«Чикаго Файр» вырвал удивительную победу у «Монреаля» (4:3) в рамках МЛС.

По ходу матча хозяева уступали соперникам 1:3. На 84 минуте им удалось сократить отставание в счете, а на 90+5 восстановить статус-кво, передает «Новое время».

После невероятного камбэка игроки «Чикаго» пошли на финальный штурм. На 90+9 минуте встречи Келлин Акоста со своей половины поля отправил мяч в штрафную площадь соперника. Ничего опасного не было, но сильный порыв ветра изменил траекторию полета и мяч влетел в ворота — 4:3.

HOW ON EARTH? 🌬️



This is how Kellyn Acosta won it for the Chicago Fire in the 99th minute 😱



(via @MLS) pic.twitter.com/fxfx9dvSW6 — B/R Football (@brfootball) March 16, 2024