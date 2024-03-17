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Белоруска Ольга Мазуренок заняла второе место на марафоне в Лос-Анджелесе

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  • 17.03.2024, 19:29
  • 1,522
Белоруска Ольга Мазуренок заняла второе место на марафоне в Лос-Анджелесе
Ольга Мазуренок

В прошлом году легкоатлетка переехала в США.

Ольга Мазуренок стала серебряной призеркой традиционного марафона в Лос-Анджелесе. Легкоатлетка из Беларуси финишировала второй, пробежав 42 километра 195 метров за два часа 25 минут и 49 секунд, передает «Зеркало».

Отметим, что Мазуренок выступала впервые с Олимпиады 2021 года в Токио, где она заняла пятое место.

В Лос-Анжелесе Ольга, которая была чемпионкой Европы в 2018 году, выполнила олимпийский норматив. Он составляет 2.26.50. Правда, пока неизвестно, сможет ли стартовать бегунья на Играх в Париже. Белорусы не допущены к международным соревнованиям под эгидой Международной федерации легкой атлетики.

Личный рекорд белоруски на самой длинной олимпийской дистанции — 2.23.54. Этот результат она показала на марафоне в Лондоне в 2016 году.

В сентябре прошлого года Мазуренок переехала в Лос-Анджелес. Перед забегом в США Ольга провела сбор в Кении.

После выборов в 2020 году она подписала письмо свободных спортсменов против насилия.

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