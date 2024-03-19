FT: ЕС в ближайшие дни введет пошлины на зерно из Беларуси 4 19.03.2024, 8:43

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Брюссель долгое время не хотел принимать это решение.

Евросоюз готовится ввести пошлины на импорт зерна из Беларуси и России. Это станет первым ограничением на продовольствие после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, пишет Financial Times.

Издание со ссылкой на источники сообщает, что Еврокомиссия, как ожидается, в ближайшие дни введет пошлину в размере 95 евро за тонну на зерновые из Беларуси и России.

Брюссель долгое время сопротивлялся давлению со стороны Польши и стран Балтии с требованием ограничить российский и белорусский импорт, утверждая, что такой шаг может подорвать глобальные продовольственные рынки и нанести ущерб развивающимся странам.

Напомним, в феврале решение о запрете импорта зерна из Беларуси и России приняла Латвия. В марте латвийское правительство утвердило перечень запрещенных к ввозу продуктов. Эмбарго на импорт белорусского и российского зерна анонсировала также Польша. Сейм Литвы на днях также принял резолюцию с призывом к Еврокомиссии запретить импорт в Евросоюз зерна из Беларуси и России.