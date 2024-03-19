Доступный премиум: почему стоит обратить внимание на кроссовер Mazda CX-5 19.03.2024, 12:39

Автомобиль стал современнее и в то же время сохранил свои традиционные преимущества.

С момента своего появления Mazda CX-5 выделялась на фоне других моделей сегмента C-SUV. Кроссовер не только практичен и богато оснащен, но и умеет дарить положительные эмоции и радовать отличными ходовыми качествами. Неудивительно, что именно он является сейчас самой популярной моделью японского бренда — ежегодно в мире покупают более 350 тысяч этих автомобилей. Обновленная Mazda CX-5 стала еще лучше и остается верной своим принципам, пишет «Фокус».

Стильная и яркая

Дизайн Mazda CX-5 в фирменной стилистике Kodo («Душа движения» в переводе с японского) получился на удивление удачным. Он не только выразителен, но и остается актуальным со временем. Широкая решетка радиатора, хищный «взгляд» светодиодных фар, длинный капот — кроссовер умеет произвести впечатление. Стремительный обтекаемый силуэт с большим спойлером также выделяет Mazda CX-5 на фоне конкурентов.

Обновление кардинально не изменило успешный дизайн, а подчеркнуло отдельные его черты. Кроссовер получил новую радиаторную решетку, а во флагманской версии ТОР бамперы украшены серебристыми накладками.

К тому же, в линейке Mazda CX-5 2024 появился новый вариант Sport Black с изысканным черным глянцевым декором вместо хрома и специальными 19-дюймовыми дисками, которые также имеют черную окраску. Получилось на удивление стильно и привлекательно.

Доступный премиум

Еще одним преимуществом Mazda CX-5 перед соперниками является его внутренняя отделка — по этому параметру кроссовер является одним из лучших в сегменте C-SUV. Материалы в его салоне качественные и долговечные. Пластик приятный на ощупь, а в топовой версии даже использованы кожа Nappa с контрастной белой прострочкой — не хуже, чем в значительно более дорогих моделях премиум-класса.

Эргономика водительского места в Mazda CX-5 — образцовая. Компактный кожаный руль с наплывами на ободе удобно ложится в руки, приборы хорошо считываются, да и проекция на лобовое стекло есть. Передние кресла удобные и имеют хорошую боковую поддержку, а диапазон их регулировок достаточен, чтобы удобное положение за рулем нашли водители разного роста и комплекции. Подогрев передних сидений является обязательным для всех Mazda CX-5.

А еще Mazda CX-5 2024 модельного года оборудована новой мультимедийной системой с увеличенным 10,25-дюймовым дисплеем и беспроводными (начиная с комплектации Style) Android Auto и Apple CarPlay. Вместе с тем, сохраняются удобные физические переключатели аудио и климата, которыми можно пользоваться, не отвлекаясь от дороги.

Кроме того, в салоне обновленной Mazda CX-5 появились современные разъемы USB-C, а в версии ТОР предлагаются улучшенные камеры 360-градусного обзора с более качественной картинкой.

Mazda CX-5 не только стильная, но и практичная, ведь у нее просторный салон и достаточно вместительный (438-1340 л) багажник. Места для семьи с двумя детьми хватит, да и салон достаточно широкий, чтобы на втором ряду поместились трое взрослых. К тому же, задние сиденья имеют регулировку угла наклона спинки и могут быть дополнены подогревом.

Выбор активного водителя

Обновленная Mazda CX-5 в Украине предлагается с бензиновыми атмосферными двигателями линейки SkyActiv-G объемом 2,0 л (150 л. с.) и 2,5 л (194 л. с.). Они отличаются резвым характером и быстро раскручиваются, а еще радуют слух приятным и не очень громким звуком.

Кроссовер демонстрирует неплохую динамику — 194-сильная версия стартует до 100 км/ч за 9 с. Вместе с этим, система глушения мотора во время остановок i-stop позволяет добиться умеренного расхода топлива на уровне 9 л на 100 км в городском цикле и 6,3 л/100 км — на трассе.

6-ступенчатая автоматическая КПП производства Aisin отличается быстрыми реакциями и плавной работой. Mazda CX-5 доступна в модификациях с передним или полным приводом и имеет высокий клиренс в 200 мм, а потому не боится ям на дороге, глубокого снега или легкого бездорожья.

Хотя, конечно, лучше всего этот кроссовер проявляет себя на асфальте. Mazda CX-5 — оптимальный выбор для тех, кому управление автомобилем приносит наслаждение. Автомобиль послушно маневрирует и мало кренится в поворотах — это заслуга улучшенной системы контроля движения G-Vectoring Control Plus.

Руль СХ-5 приятно наполнен весом и довольно информативен. Даже с 19-дюймовыми дисками езда остается комфортабельной, а улучшенная шумоизоляция сделала автомобиль тише. Лучше всего ощутить характер Mazda CX-5 можно, выбрав режим Sport, который делает руль острее, а педаль газа — чувствительнее.

Подведем итоги

Обновленная Mazda CX-5 — кроссовер, в котором сбалансированы приятная управляемость и комфорт, хорошая динамика и небольшой расход топлива, богатая комплектация и привлекательная цена. У автомобиля выразительный дизайн и очень качественный интерьер. Это практичная семейная модель, которая одновременно дарит приятные впечатления и приносит удовольствие от езды и этим выгодно отличается от большинства соперников.