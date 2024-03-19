В Вильнюс перестанут ездить автобусы из еще одного белорусского города 1 19.03.2024, 13:04

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Ранее был закрыт маршрут из Барановичей.

С 1 апреля приостанавливается выполнение перевозок пассажиров по регулярному международному маршруту «Борисов – Вильнюс». Об этом сообщает «Миноблавтотранс».

Причиной приостановки перевозок стало истечение срока действия разрешений на выполнение международных автомобильных перевозок пассажиров автобусами в регулярном сообщении и отсутствием сведений о продлении срока действия разрешений литовской стороной.

До апреля рейсы из Борисова в Вильнюс отправляются практически ежедневно в 3:40.

Как писал сайт Charter97.org, с 1 февраля были приостановлены рейсы на Вильнюс из Барановичей.