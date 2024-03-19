закрыть
19 марта 2024, вторник, 13:50
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Вильнюс перестанут ездить автобусы из еще одного белорусского города

1
  • 19.03.2024, 13:04
  • 2,684
В Вильнюс перестанут ездить автобусы из еще одного белорусского города

Ранее был закрыт маршрут из Барановичей.

С 1 апреля приостанавливается выполнение перевозок пассажиров по регулярному международному маршруту «Борисов – Вильнюс». Об этом сообщает «Миноблавтотранс».

Причиной приостановки перевозок стало истечение срока действия разрешений на выполнение международных автомобильных перевозок пассажиров автобусами в регулярном сообщении и отсутствием сведений о продлении срока действия разрешений литовской стороной.

До апреля рейсы из Борисова в Вильнюс отправляются практически ежедневно в 3:40.

Как писал сайт Charter97.org, с 1 февраля были приостановлены рейсы на Вильнюс из Барановичей.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигналы будущего войны
Сигналы будущего войны Виктор Андрусив
Вопрос к россиянам
Вопрос к россиянам Ян Валетов
Ангел Лиза
Ангел Лиза Ирина Халип
Стерхам срочно требуется вождь
Стерхам срочно требуется вождь Владимир Халип