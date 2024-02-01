В Барановичах неожиданно отменили автобусы на Вильнюс 1.02.2024, 20:21

Автобусы перестали ходить с 1 февраля.

О том, что автобусы в Вильнюс, которые ежедневно отправлялись из Барановичей, больше не ходят, пишет местное издание Bar24. С проблемой столкнулись его читатели.

Читательница Bar24 написала в соцсетях, что автобусы в Вильнюс перестали ходить с 1 февраля.

«У меня муж ездит данным автобусом. Нам нужно было вчера билет купить на февраль. И мы не смогли. Я позвонила в автопарк, мне сказали, что рейса вообще нет с 1 февраля. Что не одобрили въезд, но идут переговоры», — написала горожанка.

При этом никакой официальной информации от автопарка об отмене или приостановке рейсов на Вильнюс не было. Вместе с тем, из расписания международных рейсов с сайта автопарка автобус Барановичи-Вильнюс действительно исчез.

В справочной автовокзала сообщили, что рейсы на Вильнюс «временно приостановлены». Как надолго и когда их восстановят, неизвестно.

Автобус по маршруту Барановичи-Вильнюс отправлялся от барановичского автовокзала каждое утро. С 1 февраля должно было измениться расписание автобуса. Однако в итоге этот маршрут вообще отменили.