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Прорыв российской границы: РДК показал засаду в Козинке

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  • 19.03.2024, 13:04
  • 2,946
Прорыв российской границы: РДК показал засаду в Козинке

В результате атаки была поражена российская бронированная техника.

Бойцы-добровольцы Русского добровольческого корпуса показали фрагмент боев в селе Козинка Грайворонского района Белгородской области.

На кадрах, опубликованных в Telegram-канале РДК, видны разрушения в результате боевых действий. Война пришла на территорию страны-агрессора.

Короткое видео демонстрирует фрагмент контактного боя с российскими военными. Один из бойцов РДК подбил российскую бронетехнику, устроив засады вдоль дороги.

«Козинка. Работает Русский Добровольческий Корпус!» - говорится в сообщении.

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