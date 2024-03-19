В РФ участник войны застрелил партнера по бизнесу в кафе 19.03.2024, 13:45

И продолжил ужин.

В Петербурге (РФ) бывший заключенный, который вернулся с войны в Украине, застрелил делового партнера прямо в кафе и продолжил ужин.

По данным «Фонтанки», убийство произошло 18 марта в ресторане, в кафе «Чабрец» на Московском проспекте, возле парка Победы. Фигурант - 40-летний Алексей Исаков, который недавно вернулся с войны в Украине.

По предварительным данным, предметом спора стали 7 млн рублей, которые, как убежден Исаков, ему задолжал партнер по бизнесу.

«Убитый партнер, видимо, с расчетами Алексея согласен не был, переговоры об этих деньгах велись довольно давно. Известно, что часть суммы убитый принес на встречу…», — говорится в сообщении.

Момент убийства в кафе на юге Петербурга попал на видео. Судя по записи с камер кафе «Чабрец», партнеры спокойно беседовали в тот момент, когда Исаков поднял из-под стола руку с пистолетом. Он выстрелил первый раз, жертва смогла встать и сделать шаг в сторону, а злоумышленник в него стреляет еще трижды.

«После стрельбы Исаков сделал несколько шагов на небольшом участке возле входа в кафе и вернулся к своему столику. Что-то взял с тарелки и положил в рот», — говорится в сообщении.

Как отмечает издание, Исаков в недавнем прошлом вернулся с фронта, куда попал, вероятно, из исправительной колонии. В частности, с мая 2021 года он отбывал наказание в виде 3,5 лет лишения свободы, обвинялся в кражах, вождении транспорта в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас возбуждено уголовное дело по факту убийства.