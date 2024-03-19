19-я механизированная бригада: что о ней известно 19.03.2024, 16:48

Именно ее могут перебросить к границе с Литвой.

В рамках проводимой проверки боевой готовности основная роль отводится 19-й механизированной бригаде (омбр.). Телеграм-канал «Беларускі Гаюн» рассказал, что известно об этом соединении.

Немного истории. В 1990 году 19‑ю танковую дивизию передислоцировали из Венгрии в деревню Заслоново (Лепельский район Витебской обл). В 1993 году дивизия была переформирована в 19‑ю базу хранения вооружения и техники. В 2008 году база была реорганизована в 19‑ю омбр. Бригада входит в состав Северо-Западного оперативного командования Сухопутных войск ВС РБ.

Численность личного состава бригады в 2011 г. составляла 670 человек, а в 2021 — около 1700.

В состав 19-й омбр. (в/ч 71327) входят следующие подразделения:

- 1-й отдельный механизированный батальон (в/ч 14398).

- 4-й отдельный танковый батальон (в/ч 22092).

- 30-й отдельный механизированный батальон (кадрированный; содержится в штатах мирного времени с минимальным числом офицеров; комплектуется резервистами).

- 191-я группа артиллерии (в/ч 14388) — два гаубичных самоходных и реактивный артиллерийский дивизионы, минометная и противотанковая батареи.

Кроме перечисленных, в состав 19-й омбр. входят также:

- батальоны — механизированный (+1), танковый (+1), разведывательный, связи, инженерно-саперный, ремонтно-восстановительный, материального обеспечения;

- дивизион — зенитный ракетно-артиллерийский;

- роты — медицинская, охраны, РХБЗ;

- отряд — беспилотных авиационных комплексов (беспилотные авиационные комплексы Supercam S350);

- полигон «Лепельский» и др.

Основные подразделения 19-й омбр. расквартированы в деревне Заслоново. Также в деревне Боровка (Лепельский р-н) размещается группа артиллерии.

В бригаде имеется следующая техника:

- 62 танка Т-72Б.

- 219 боевых бронированных машин: (129 БМП-2, 20 БРМ-1К, 34 МТ-ЛБ, 27 самоходных противотанковых ракетных комплексов 9П148 «Конкурс» и еще 9 — 9П149 «Штурм-С» и др.).

- 14 комплексов ПВО (6 зенитных пушечно-ракетных комплексов 2С6 «Тунгуска», 8 зенитно-ракетных комплексов «Стрела-10»).

- 78 артиллерийских систем (18 122-мм самоходных артиллерийских установок 2С1 «Гвоздика», 18 152-мм самоходных гаубиц 2С3 «Акация», 18 122-мм реактивных систем залпового огня «Град», 24 120-мм минометов) и др.

Приведенный выше список техники не является исчерпывающим.