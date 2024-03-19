Мошенники охотятся за карточками белорусов 19.03.2024, 18:04

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Сколько уводят за одну операцию?

Случаев мошенничества с карточками в 2023 году стало на 8% больше. Но происшествий, когда у аферистов все получилось, было на 57% меньше, общая сумма успешных мошеннических операций уменьшилась на 64%. Такие цифры приводит Банковский процессинговый центр в своем годовом отчете и рассказывает, что нас ждет.

Средняя сумма одной мошеннической операции составила 35 долларов (42 доллара в 2022 году).

«Уменьшение общей суммы успешных мошеннических операций, заявленных в международные платежные системы, обусловлено переориентацией злоумышленников на использование платежных сервисов, зарегистрированных на территории Беларуси, использование систем дистанционного банковского обслуживания для вывода денежных средств, а также увеличением количества мошеннических попыток по сгенерированным карточкам», — отметили в Банковском процессинговом центре.

Мошенники в 2023 году пытались пользоваться реквизитами чужих карточек, использовали приложения удаленного доступа, активничали на сайтах знакомств и просили брать кредиты и продавать имущество (квартиры, авто, технику). В конце года стала активно применяться схема с токенизацией скомпрометированных карточек — мошенники привязывали их к своему мобильному и рассчитывались ими.

В 2023 году попыток мошеннических операций с поддельными карточками стало больше на 19% за счет проведения операций по сгенерированным карточкам с использованием магнитной полосы. Были зафиксированы случаи такого мошенничества в АТМ в США, Бразилии и Индонезии (вероятно, компрометация произошла на территории Италии, Великобритании и Перу).

По данным Банковского процессингового центра, 57% обманутых в 2023 году — женщины. В 16% случаев жертвами мошенников стали минчане.

Специалисты ожидают, что в 2024 году мошенники будут названивать с просьбой взять кредит и перевести им деньги, перехватывать карточки и делать фишинговые сайты. По-прежнему будут охотиться за аккаунтами геймеров, чтобы перепродать их виртуальную валюту и имущество. Так что не теряйте бдительность.