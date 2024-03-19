Путин приказал ФСБ найти всех «предателей» и не допустить «смуты» 15 19.03.2024, 19:56

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По его словам, «результативных и наступательных действий» от ФСБ ждет «народ России».

Федеральной службе безопасности следует жестко пресекать попытки посеять в России смуту, нейтрализовать деятельность западных разведок, а также найти и наказать предателей, чтобы защитить Россию от внутренних и внешних угроз. Такие задачи президент РФ Владимир Путин поставил перед ФСБ, выступая во вторник на коллегии ведомства.

По словам Путина, «результативных и наступательных действий» от ФСБ ждет «народ России», а вызовы, с которыми сталкивается страна, требуют ««последовательной работы по всем направлениям».

«Ответственные задачи стоят перед подразделениями, которые обеспечивают защиту конституционного строя, ведут борьбу с экстремизмом, — сказал Путин. — Попытки спровоцировать смуту, <…> использовать русофобию <…> должны жёстко и немедленно пресекаться».

За проявлениям «экстремизма», по словам Путина, «торчат уши» спецслуж Запада, который, как считает президент, завидует России. «Противник видит, что у нас это всё есть и быстро развивается», — сказал Путин,

Он добавил, что ФСБ также следует «поименно выявлять» предателей — в частности, участников диверсионно-разведывательных групп, которые весной 2024 года участили атаки на граничащие с Украиной регионы и отчитывались об уничтожении складов с оружием и взятии населенных пунктов.

«Мы будем наказывать их без срока давности, где бы они ни находились. И прошу уделить достаточно внимания этому направлению деятельности, чтобы неповадно было никому», — сказал Путин.

Кроме того, продолжил он, ФСБ следует заняться российской экономикой — банковской и финансовой системой, а также компаниями, которые осваивают новые рынки. «Ваша поддержка экономике страны, нашему развитию крайне важна», — сказал Путин.

В 2023 году, когда ФСБ завела рекордное число дел на россиян за госизмену, спецслужбы действовали «грамотно» и «чётко», сказал Путин, добавив, что ФСБ — ключевое звено «в системе обеспечения государственной безопасности и суверенитета России».

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