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Чиновники не успокаиваются и придумывают новшества по «тунеядству»

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  • 20.03.2024, 14:22
  • 5,642
Чиновники не успокаиваются и придумывают новшества по «тунеядству»

С 1 апреля вводят очередные изменения.

С 1 апреля в Беларуси появятся очередные новшества по «тунеядству». Так, список тех, кто попал в базу «иждивенцев» и должен оплачивать ЖКУ по полным тарифам, будут обновлять ежемесячно. Об этом сообщает Оршанский райисполком. Сейчас эти данные обновляют раз в квартал (только по уехавшим за границу это делают каждый месяц), пишет zerkalo.io.

«Изменен порядок формирования, утверждения списков трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих ЖКУ по полной стоимости, а также сроки их хранения, — сообщает Оршанский райисполком. — С 1 апреля списки трудоспособных граждан, не занятых в экономике, оплачивающих услуги с возмещением затрат, формируются и утверждаются ежемесячно до конца текущего месяца».

В райисполкоме уточняют, что до 1 апреля такие списки обновляют один раз в три месяца.

Изменения также коснулись и пересматриваемых списков «тунеядцев», уточняют в райисполкоме. С 1 апреля их также будут формировать ежемесячно. Речь о ситуациях, когда люди предоставляют документы, по которым их могут исключить из базы «тунеядцев».

Эти новшества предусмотрены постановлением правительства, которое было опубликовано в конце января этого года. Среди прочего они затрагивают как тех, кто уехал за границу, так и тех, кто находится в стране. К примеру, появились изменения для семей с детьми, индивидуальных предпринимателей и огородников. Также в «тунеядской» базе будут фиксировать тех, кто выезжает из Беларуси через Россию. Напомним, попавшие в «иждивенцы» по полным тарифам оплачивают некоторые жилищно-коммунальные услуги.

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