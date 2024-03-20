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Новый концепт BMW Vision X рассекретили за день до премьеры

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  • 20.03.2024, 14:52
  • 1,374
Новый концепт BMW Vision X рассекретили за день до премьеры

Опубликованы первые фото.

BMW запланировала на 21 марта мероприятие, в рамках которого состоится показ концепта Vision X на платформе Neue Klasse, но изображения машины уже слили в Сеть. Несмотря на то, что на фото показан концепт, серийная машина будет довольно сильно его напоминать. И этой серийной машиной станет дебютирующий в 2025 году BMW iX3.

Раньше BMW показывала концепт седана на платформе Neue Klasse, теперь демонстрируется кроссовер. И он более «злой», с более агрессивным бампером и вытянутым «плафоном» вместо решетки радиатора. Ноздри имеют необычную форму и вытянуты по вертикали. Вместе с тем, кроссовер Vision X сохранил традиционный для BMW изгиб Хофмайстера. И в целом подоконная линия выглядит очень привычно для кроссоверов BMW. Вот она — преемственность традиций.

Салон пока не рассекречен, но это, видимо, исправят уже завтра. Завтра должны появиться более качественные изображения и новые подробности.

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