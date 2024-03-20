Маршрутки и автобусы решили взять на особый контроль 20.03.2024, 16:17

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Что будут проверять?

С 20 по 25 марта водители маршрутных транспортных средств и автобусы на особом контроле Госавтоинспекции.

Сообщается, что «в целях профилактики, а также снижения тяжести последствий дорожно-транспортных происшествий с участием транспорта, перевозящего пассажиров (маршрутные транспортные средства и автобусы)», сотрудники ГАИ совместно с транспортной инспекцией проведут рейдовые мероприятия.

Особое внимание уделят «контролю за эксплуатацией пассажирского транспорта на линии в части соответствия их внешнего вида, технического состояния, а также наличия разрешения на допуск к участию в дорожном движении».

Как уточнили в ГАИ Гродно, рейдовые мероприятия пройдут не только в населенных пунктах, но и на загородных автодорогах.