Белорусская прыгунья получила польское гражданство и готова ехать на Олимпиаду 2 20.03.2024, 19:15

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Мария Жодик

Решение об этом принял президент Польши.

Президент Польши Анджей Дуда предоставил польское гражданство белорусской легкоатлетке Марии Жодик. Теперь она сможет представлять Польшу на Олимпийских играх в Париже, пишет Most.

20 марта Польский союз легкой атлетики объявил о предоставлении белорусской спортсменке Марии Жодик польского гражданства. Решение об этом принял президент Польши Анджей Дуда.

«Я очень рада, что президент подписал все документы и предоставил мне польское гражданство. Я горжусь тем, что буду представлять Польшу, страну моих предков. Я надеюсь, что все, что связано с процедурами World Athletics, теперь будет гладко, и я скоро буду стартовать в футболке с орлом на груди. Надеюсь, все пройдет гладко и болельщики увидят меня на Играх в Париже в бело-красной форме сборной Польши», — сказала Жодик.

Ранее она, выступая вне конкурса на чемпионате Польши, установила личный рекорд, прыгнув в высоту на 1 м 97 см, и выполнила олимпийский норматив. В 2024 году это третий результат в мире, показанный в этой дисциплине, опережают Жодик только украинка Ярослава Могучих с результатом 2 м 04 см и австралийка Никола Олислейджерс с 2 м 03 см.

Мария Жодик родом из Барановичей, но с 2022 года живет в польском Белостоке. В одном из интервью белоруска говорила, что у нее польские корни. В 2020 году она подписала открытое письмо спортсменов, в котором осуждались факты фальсификации выборов в Беларуси, а также насилие со стороны силовиков. Также спортсменка осудила войну России против Украины.

В 2021 году тогда еще белорусская прыгунья в высоту установила личный рекорд, взяв барьер 1 м 96 см. Это дало ей право выступать на Олимпиаде в Токио от Беларуси, однако функционеры Белорусской федерации легкой атлетики не обеспечили процедуру прохождения допинг-тестов в сроки, установленные Международной федерацией. Поэтому Жодик не попала на Олимпиаду в Токио.