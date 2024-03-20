закрыть
20 марта 2024, среда, 20:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Белорусская прыгунья получила польское гражданство и готова ехать на Олимпиаду

2
  • 20.03.2024, 19:15
  • 4,226
Белорусская прыгунья получила польское гражданство и готова ехать на Олимпиаду
Мария Жодик

Решение об этом принял президент Польши.

Президент Польши Анджей Дуда предоставил польское гражданство белорусской легкоатлетке Марии Жодик. Теперь она сможет представлять Польшу на Олимпийских играх в Париже, пишет Most.

20 марта Польский союз легкой атлетики объявил о предоставлении белорусской спортсменке Марии Жодик польского гражданства. Решение об этом принял президент Польши Анджей Дуда.

«Я очень рада, что президент подписал все документы и предоставил мне польское гражданство. Я горжусь тем, что буду представлять Польшу, страну моих предков. Я надеюсь, что все, что связано с процедурами World Athletics, теперь будет гладко, и я скоро буду стартовать в футболке с орлом на груди. Надеюсь, все пройдет гладко и болельщики увидят меня на Играх в Париже в бело-красной форме сборной Польши», — сказала Жодик.

Ранее она, выступая вне конкурса на чемпионате Польши, установила личный рекорд, прыгнув в высоту на 1 м 97 см, и выполнила олимпийский норматив. В 2024 году это третий результат в мире, показанный в этой дисциплине, опережают Жодик только украинка Ярослава Могучих с результатом 2 м 04 см и австралийка Никола Олислейджерс с 2 м 03 см.

Мария Жодик родом из Барановичей, но с 2022 года живет в польском Белостоке. В одном из интервью белоруска говорила, что у нее польские корни. В 2020 году она подписала открытое письмо спортсменов, в котором осуждались факты фальсификации выборов в Беларуси, а также насилие со стороны силовиков. Также спортсменка осудила войну России против Украины.

В 2021 году тогда еще белорусская прыгунья в высоту установила личный рекорд, взяв барьер 1 м 96 см. Это дало ей право выступать на Олимпиаде в Токио от Беларуси, однако функционеры Белорусской федерации легкой атлетики не обеспечили процедуру прохождения допинг-тестов в сроки, установленные Международной федерацией. Поэтому Жодик не попала на Олимпиаду в Токио.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сигналы будущего войны
Сигналы будущего войны Виктор Андрусив
Вопрос к россиянам
Вопрос к россиянам Ян Валетов
Ангел Лиза
Ангел Лиза Ирина Халип
Стерхам срочно требуется вождь
Стерхам срочно требуется вождь Владимир Халип