Белорусский бренд выпустил часы по мотивам батлейки 4 20.03.2024, 21:03

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Невероятная красота.

Ко Дню весеннего равноденствия, когда день и ночь находятся в хрупком балансе, бренд часов Hvilina выпустил новую коллекцию. Лимитированная серия Star Chronicle уже доступна к предзаказу, передает «Точка».

За новинкой кроется интересная история, каждая деталь этого произведения имеет свое обоснование. Создатели брали вдохновение из мифов и легенд Беларуси о Солнце и Луне, а также представлений наших предков о небесной механике.

Кроме того, изображенные на циферблате Луна и Солнце являются стилизацией изображения оригинального герба Франциска Скорины XVI века. Декор механизма в виде батлейки олицетворяет театральность и лиричность, с которой наши предки описывали наблюдаемые ими явления.

В компании пообещали опубликовать целый текст, где раскроют все источники невероятного дизайна коллекции.

Смотрим внутренности

Коллекция Star Chronicle имеет мужские механические и женские кварцевые модели.

Мужская версия представлена четырьмя моделями, каждой будет выпущено по 500 штук. Внутри часов японский механизм Miyota 9122 premium automatic, 26 рубиновых камней. Запас хода – 40 часов, точность хода -10/+30 секунд в сутки.

Из усложнений – три календарных диска, которые отображают число, день недели и месяц.

Корпус изготовлен из нержавеющей стали, стекло передней и задней крышки – сапфировое. Имеют водонепроницаемость в 100 метров. Диаметр довольно крупный – 43 мм. Толщина составит 12,6 мм, а ширина ремешка будет 22 мм.

Прозрачная задняя крышка обнажает специально изготовленный сектор механизма с печатью в виде батлейки, где Солнце и Луна предстают главными героями «космического театра».

Женская модель также доступна в четырех вариациях и имеет кварцевый механизм Miyota JP21 Multi-Function с запасом хода в 36 месяцев на одном элементе питания.

Водонепроницаемость – 50 метров. Гравировка на задней крышке выполнена в виде стилизации оригинального герба Франциска Скорины XVI века.

Диаметр у часов будет 39 мм, толщина – 10,9 мм, а ширина ремешка – 18 мм. Последний выполнен из натуральной кожи с застежкой «бабочка»

Мужскую модель можно купить за Br1190 по скидке. Полная цена составляет Br1590. Женские часы обойдутся Br590 по скидке и в Br790 без нее. В продажу часы поступят в сентябре 2024 года..