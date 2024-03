Банки Китая начали блокировать платежи из России в юанях 21.03.2024, 10:04

Решение приняли восемь крупнейших кредитных организаций.

Крупные китайские банки перестали принимать платежи в юанях из России и начали возвращать такие транзакции клиентам, рассказал «Известиям» гендиректор АО «Первая Группа» Алексей Порошин.

По его словам, среди отказавшихся от российских платежей — как минимум восемь кредитных организаций: Ping An Bank и Bank of Nengbo, занимающие 13 и 15 места по капитализации, Great Wall West China, Dongguan Rural Commercial, China Guangfa, Kunshan Rural Commercial, Shenzhen Rural Commercial и China Zheshang.

Также юаневые платежи не проходят через банки с международным участием: CitiBank, Standard Chartered Bank, HSBC, JP Morgan, BNP Paribas, Deutsche Bank и Mizuho Bank. Но большинство из них перестали проводить операции с российскими клиентами еще два года назад, уточнили собеседники «Известий» в банковской сфере.

Китайские кредитные организации блокируют юаневые платежи с середины января, подтвердил источник издания. Он отметил, что новые ограничения вызваны опасениями из-за возможного введения вторичных санкций и давления со стороны США.

Некоторые банки оповещали своих клиентов, что они временно прекращают проводить транзакции в юанях с Россией, но официально не публиковали эту информацию, говорит начальник аналитического отдела ИК «Риков-Траст» Олег Абелев.

Отказ принимать платежи в юанях затруднит проведение расчетов для российских компаний, отмечает основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. По его словам, расчеты могут быть продолжены несколькими способами: через российский банк, платежи от которого еще принимают в Китае, с помощью открытия филиала компании в КНР или другой «дружественной» стране, а также через партнеров в Гонконге. При этом около 80% российских компаний, регулярно работающих с КНР, уже открыли филиалы в «дружественных» странах, которые не подпадают под санкции, заключил Тараповский.

До этого сообщалось, что большинство банков Китая прекратили прием долларовых переводов из России, а также стали задерживать расчеты из-за дополнительных проверок. Однако транзакции в национальных валютах продолжались.

Вместе с тем три из четырех крупнейших банков Китая перестали работать с подсанкционными банками России — это Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB) и Bank of China. Также операции с Россией свернул крупнейший банк для российских импортеров Chouzhou Commercial.

В Кремле заявили, что видели публикации по поводу проблем с расчетами и пообещали обсудить этот вопрос в рамках «плотного диалога с китайскими друзьями».