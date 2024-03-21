«Это для ленивых»: белоруска купила готовое тесто для блинов и показала, что из этого вышло 2 21.03.2024, 14:56

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Восторженные отзывы были не у всех.

Одна из активных пользовательниц TikTok опубликовала видео из магазина, где нашла тесто для блинов... в бутылке. Девушка купила и решила его протестировать, пишет telegraf.news. Что было дальше?

Белоруска пришла домой, рассказала про состав, а затем принялась выливать готовую смесь на разогретую сковороду. Кстати, ингредиенты у полуфабриката вполне классические, а за 980 миллилитров придётся отдать почти 5 рублей.

«Срок годности составляет 24 часа, поэтому нужно покупать и сразу готовить», — рассказала в ролике девушка. В итоге из одной бутылки у неё получилось 17 тонких блинчиков.

«Блинчик — топ! Вкусный, как домашний. Вообще не отличишь», — резюмировала в конце видео белоруска. Однако восторженные отзывы были не у всех. Пользователи разделились на два лагеря: кто-то писал, что «это для ленивых», а другие называли продукт «прекрасным изобретением». Нашлись в обсуждении и шутники: «Зачем жарить, если можно выпить?»

«За 5 рублей можно самому миллион блинов сделать», — высказал негодование один из пользователей, а другой добавил: «Его легко замешать, переплата в 3 раза».

На защиту полуфабриката встали другие неравнодушные белорусы: «Не понимаю людей, которые пишут, что лучше домашние. Это само собой, но иногда лень замешивать, либо покупать для этого продукты. Лично у меня не всегда тесто идеально получается. Хорошая вещь».

«Для меня это идеально. зачем покупать кучу лишних продуктов, чтобы они стояли и портились? замешать тесто у меня не получается так равномерно», — написала под роликом ещё одна девушка.

Кстати, новинкой блинное тесто не назовёшь. На сайте одного из белорусских магазинов оно появилось уже 4 года назад.