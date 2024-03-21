Белорусских предпринимателей ждут большие изменения 3 21.03.2024, 15:55

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Принят резонансный проект закона об ИП.

Почти год понадобился законопроекту «О новшествах законов по вопросам предпринимательской деятельности», чтобы добраться до второго чтения в «парламенте». Одно из главных новшеств — власти ограничат виды деятельности, которыми могут заниматься ИП. То же самое ждет ремесленников и самозанятых. Подробности сообщает «Онлайнер».

Проектом закона ограничиваются виды деятельности, которыми смогут заниматься ИП. Их список «правительство» подготовит «исходя из экономической целесообразности».

С 1 октября введут запрет на регистрацию ИП по видам деятельности, которые не войдут в перечень. Тем «ипэшникам», кто будет зарегистрирован по этим видам деятельности на момент принятия законопроекта, придется перейти в юрлица (до 31 декабря 2025 года). При этом появится упрощенный механизм перехода за один рабочий день.

Кроме этого, пересмотрят виды деятельности, которые будут доступны ремесленникам и самозанятым.

«Такие виды деятельности будут определяться правительством в одном акте (в настоящее время такие перечни закреплены в различных законодательных актах)», — уточнили в пресс-службе.

Проект закона определяет новую структуру бизнеса, которая будет состоять из двух категорий:

- юрлица, среди которых выделяются малые (до 100 человек), средние (до 250 человек) и крупные (свыше 250 человек) коммерческие организации;

физлица, которые будут вправе заниматься предпринимательской деятельностью в качестве ремесленника, владельца агроэкоусадьбы, ИП, а также самостоятельно вести профессиональную деятельность.

Дальше проект закона отправят на рассмотрение в «совет республики», после этого его должен подписать узурпатор Лукашенко.