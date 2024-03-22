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В Слуцком районе прицеп с досками оторвался от легковушки и выкатился на встречку

  • 22.03.2024, 6:36
  • 1,978
В Слуцком районе прицеп с досками оторвался от легковушки и выкатился на встречку

В него врезался другой автомобиль.

В Слуцком районе Chevrolet врезался в оторвавшийся прицеп. Водитель легковушки погиб, сообщили в ГАИ.

Авария произошла 21 марта около 16.00. 50-летний мужчина на Peugeot 806 вез в самодельном прицепе доски.

На ходу прицеп отсоединился и выкатился на встречку. Там в него врезался Chevrolet под управлением 62-летнего жителя Глусского района. Водитель «американца» от полученных травм погиб на месте. 28-летний пассажир Chevrolet в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

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