Производитель танков Leopard и гаубиц Caesar откроет производство в Украине 1 22.03.2024, 19:14

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Министры обороны Франции и Германии договорились об открытии в Украине подразделения крупной военной компании KNDS. Неделей ранее Киев призвал западных союзников загрузить заказами значительные свободные мощности, которые Украина нарастила на оружейных заводах за два года войны.

Немецко-французская KNDS производит такие известные виды вооружений, как танки Leopard, самоходные гаубицы Caesar, системы ПВО Gepard, которые европейские страны в больших количествах предоставили Украине, а также танки Leclerc, боевые машины пехоты, артиллерийские системы и пр. Ее украинское подразделение будет выпускать компоненты для техники, которая теперь стоит на вооружении ВСУ, что позволит ускорить ее обслуживание и ремонт, а также боеприпасы, которые так необходимы украинской армии.

«Мы, Франция и Германия, хотим помочь Украине стать более самодостаточной в производстве боеприпасов», – сказал журналистам после встречи министр обороны ФРС Борис Писториус. Его французский коллега Себастьян Лекорню добавил: «Производство боеприпасов должно располагаться ближе к передовой, это очень важно для обеспечения снабжения».

Впоследствии украинский завод KNDS может перейти на полный цикл производства военной техники, сказал Bloomberg французский чиновник.

Договоренность была достигнута после того, как на прошлой неделе лидеры двух стран, Олаф Шольц и Эмманюэль Макрон, пообещали начать производство оружия в Украине. Снаряды ей нужны срочно: их нехватка стала главной причиной потери в феврале Авдеевки после четырех месяцев боев. Огневая мощь российской артиллерии сейчас превосходит возможности ВСУ в 4-5 раз.

Немецкая Rheinmetall заявила в феврале, что откроет в Украине новый завод по выпуску боеприпасов в партнерстве с местной компанией. В 2023 г. Rheinmetall подписала соглашение с «Укроборонпромом» о производстве БМП и БТРов.

Мощности в Украине есть, а денег, на которые можно было бы разместить заказы, сильно не хватает, заявил недавно министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин. Украинские заводы могли бы выпускать продукцию как для фронта, так и для европейских партнеров, которым нужно пополнять запасы вооружений, готовясь к противостоянию с Россией, сказал он в интервью (Financial Times https://www.ft.com/content/3b32cea8-2a01-405f-8ecc-cccbc8c59a5b):

«Скорейший способ начать производство – сделать это в Украине. Мы конкурентоспособны по цене и находимся близко к передовой».

По подсчетам «Украинской правды», правительство Украины ассигновало на военные заказы в этом году $9 млрд, тогда как на имеющихся мощностях можно было бы произвести вооружений на $18 млрд. Такая оценка «более-менее соответствует» действительности, сказал FT украинский чиновник.

По словам Камышина, Киев сейчас ведет переговоры примерно с 10 странами о финансировании заказов на заводах как украинских компаний, так и совместных предприятий с западными партнерами.