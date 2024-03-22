закрыть
23 марта 2024, суббота, 0:28
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Запорожье увеличилось количество пострадавших вследствие удара РФ

1
  • 22.03.2024, 23:40
  • 1,640
В Запорожье увеличилось количество пострадавших вследствие удара РФ

До 29 человек.

В результате ракетного удара российских оккупантов по Запорожью количество раненых увеличилось до 29 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как сообщили спасатели, по состоянию на 21:50, в результате ракетных ударов в г. Запорожье количество пострадавших увеличилось до 29. Известно, что двое из них — дети.

Напомним, ранее сообщалось о 3 погибших. Из-за удара по частному сектору погибли отец и дочь - 35-летний мужчина и 8-летняя девочка. Еще один погибший - 62-летний водитель троллейбуса, ехавший по плотине ГЭС.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип
Зовите санитаров!
Зовите санитаров! Виталий Портников
Сигналы будущего войны
Сигналы будущего войны Виктор Андрусив
Вопрос к россиянам
Вопрос к россиянам Ян Валетов