В Запорожье увеличилось количество пострадавших вследствие удара РФ 1 22.03.2024, 23:40

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До 29 человек.

В результате ракетного удара российских оккупантов по Запорожью количество раненых увеличилось до 29 человек.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Как сообщили спасатели, по состоянию на 21:50, в результате ракетных ударов в г. Запорожье количество пострадавших увеличилось до 29. Известно, что двое из них — дети.

Напомним, ранее сообщалось о 3 погибших. Из-за удара по частному сектору погибли отец и дочь - 35-летний мужчина и 8-летняя девочка. Еще один погибший - 62-летний водитель троллейбуса, ехавший по плотине ГЭС.