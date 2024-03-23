В одном из туалетов «Крокус Сити Холл» обнаружено 28 тел погибших 23.03.2024, 12:41

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Люди лежали семьями.

В одном из туалетов «Крокус Сити Холл» в Подмосковье обнаружено 28 тел погибших. Также 14 тел обнаружено на одной из эвакуационных лестниц, сообщает Baza.

По данным источников, люди лежали семьями. Некоторые погибли в обнимку. Многие матери были обнаружены обнимающими своих детей.

Напомним, вечером 22 марта неизвестные мужчины, вооруженные автоматами, ворвались в концертный зал Crocus City Hall в подмосковном Красногорске и открыли огонь. Как раз в то время в концертном зале должно было начаться выступление группы «Пикник».

На данный момент известно о 93 погибшем.