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Bloomberg: США предложили еще один способ задействовать замороженные активы РФ

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  • 23.03.2024, 12:47
  • 2,248
Bloomberg: США предложили еще один способ задействовать замороженные активы РФ

И помочь этими средствами Украине.

США предложили партнерам по G7 инициативу для помощи Украине, предполагающую выпуск государственных облигаций на $50 млрд с помощью доходов от замороженных активов России.

Как говорится в материале Bloomberg, обсуждение находится на начальной стадии. Некоторые члены G7, включая Германию и Францию, с осторожностью отреагировали на эту идею, отмечает источник агентства.

«США предложили союзникам по G7 создать специальный механизм для выпуска облигаций как минимум на $50 млрд, обеспеченных прибылью от замороженных суверенных активов России. Выручка от облигаций будет направлена на поддержку Украины», — передает агентство со ссылкой на источники.

При этом некоторые страны ЕС, в частности, Эстония, предлагают действовать активно и вообще конфисковать активы.

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