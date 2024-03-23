Bloomberg: США предложили еще один способ задействовать замороженные активы РФ

Bloomberg: США предложили еще один способ задействовать замороженные активы РФ2
- 23.03.2024, 12:47
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И помочь этими средствами Украине.
США предложили партнерам по G7 инициативу для помощи Украине, предполагающую выпуск государственных облигаций на $50 млрд с помощью доходов от замороженных активов России.
Как говорится в материале Bloomberg, обсуждение находится на начальной стадии. Некоторые члены G7, включая Германию и Францию, с осторожностью отреагировали на эту идею, отмечает источник агентства.
«США предложили союзникам по G7 создать специальный механизм для выпуска облигаций как минимум на $50 млрд, обеспеченных прибылью от замороженных суверенных активов России. Выручка от облигаций будет направлена на поддержку Украины», — передает агентство со ссылкой на источники.
При этом некоторые страны ЕС, в частности, Эстония, предлагают действовать активно и вообще конфисковать активы.