Невзоров: Старые привычки кремлевских упырей никуда не делись 23.03.2024, 13:05

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В любой непонятной ситуации Кремль устраивает какой-нибудь теракт.

Вероятно, в России после завершения публика чересчур увлеклась подсчетами вбросов в урны, фальшивок и всех преступлений этого типа, поэтому у Кремля возникла необходимость, что называется, «отвлечь и развлечь народец». Стрельба в Подмосковье в «Крокус Сити Холле» организована Кремлем, а пальцы стрелков «очень пахнут Путиным». Такое мнение высказал российский оппозиционный публицист и военно-политический аналитик Александр Невзоров на своем YouTube-канале.

«Явно, что старые привычки кремлевских упырей никуда не делись и не заржавели. Мы многократно наблюдали, как в любой непонятной ситуации Кремль устраивает какой-нибудь теракт», – отметил эксперт. С точки зрения путинской верхушки, российской публике в последнее время очень не хватало объединяющей беды. Путин, чувствуя себя политически неуютно, испытывал острейшую потребность в том, чтобы сбить народец к ногам и заставить его потереться о державные ступни.

Прямое следствие этого желания – теракт в Красногорске, в результате которого погибли десятки мирных жителей.

«Очень знакомый почерк. Понятно, что версий будет очень много и Кремль по обыкновению будет все скрывать и замазывать», – подытожил Невзоров.