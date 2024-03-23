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Вы можете помочь спасти режиссера Андрея Гнета от депортации в Беларусь

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  • 23.03.2024, 14:49
  • 2,408
Вы можете помочь спасти режиссера Андрея Гнета от депортации в Беларусь

Свободные спортсмены объявили сбор на адвокатов для белоруса, который уже пять месяцев находится в сербской тюрьме.

Свободные спортсмены запустили кампанию по сбору средств для оплаты юридических услуг для белорусского режиссера Андрея Гнета, соучредителя «Свободного объединения спортсменов SOS.BY» и активного участника протестов. На данный момент Андрей уже пять месяцев находится в сербской тюрьме по запросу белорусской стороны:

— Столкнувшись с преследованием в стране, Андрей покинул Беларусь. Однако режим сфабриковал против него обвинение, что привело к его аресту в Сербии по ордеру Интерпола.

К этой ситуации уже привлечено внимание лидеров демократических сил и европейских дипломатов. На данный момент защитники Андрея борются за отмену экстрадиции в Беларусь.

Делом Андрея Гнета на протяжении более четыре месяца занимаются четыре адвоката. Cбор средств является решающее значение для покрытия их гонораров.

Ваше участие в кампании может спасти Андрея от депортации в Беларусь.

Поддержать Андрея Гнета можно по ссылке.

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