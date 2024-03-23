Украинская разведка прокомментировала атаку на Куйбышевский НПЗ 3 23.03.2024, 15:41

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Завод атаковали дроны.

В ночь на 23 марта на Новокуйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области вспыхнул пожар и раздавались взрывы. По данным представителя Главного управления разведки Минобороны Украины Андрея Юсова, там «произошел инцидент».

Об этом он сообщил в эфире телемарафона, пишет liga.net.

«Мы можем лишь констатировать, что инцидент там был. В том числе этот объект используется в военных целях», – сказал он.

Этой ночью на входящем в группу «Роснефти» Новокуйбышевском НПЗ в Самарской области раздавались взрывы, а затем вспыхнул мощный пожар. В сети также писали, что НПЗ якобы атаковали дроны.