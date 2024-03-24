Ученые назвали древнюю амфибию в честь лягушонка Кермита 24.03.2024, 10:05

Открыт еще один предок современных земноводных.

Американские палеонтологи обнаружили новый вид ископаемых амфибий, обитавший на Земле около 270 млн лет назад. Окаменевшее существо нашли во время раскопок в штате Техас. Исследование опубликовано на сайте Смитсоновского института (SI).

Земноводному дали имя Kermitops gratus или кермитопс в честь лягушонка Кермита — популярного персонажа кукольных телепередач «Улица Сезам» и «Маппет-шоу». По словам ученых, древнее животное было дальним родственником сегодняшних амфибий.

Исследователи определили, что кермитопс принадлежит к отряду темноспондилов, которые считаются общими предками лиссамфибий — группы, в которую входят все современные земноводные, такие как лягушки, саламандры и безногие амфибии.

Палеонтологи отметили, что окаменелость хорошо сохранилась и позволила изучить череп. Анализ костей показал, что кермитопсы обладали смесью черт четырех предков земноводных и других ныне живущих позвоночных. Судя по пропорциям черепа, эти существа напоминали толстых саламандр и питались насекомыми.